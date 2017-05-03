СМИ: полицейским, убившим афроамериканца в Луизиане, не предъявят обвинения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения сотрудникам полиции, связанным с убийством афроамериканца в городе Батон-Руж, штат Луизиана, в июле прошлого года, пишет газета Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Житель города Батон-Руж Алтон Стерлинг был застрелен полицией 5 июля 2016 года. Видеозапись убийства Стерлинга появились в интернете. На нем видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, затем один из офицеров полиции практически в упор выстрелил в него. После этого случая, а также после убийства в Миннесоте еще одного афроамериканца во многих городах США начались акции протеста. В Батон-Руж во время протестов полиция задержала более 100 человек.

Как сообщили источники издания, в течение суток Минюст США планирует сообщить о закрытии расследования. Семья Стерлинга также еще не была проинформирована по поводу решения министерства.

"Нам не сообщали ни слова, семью также не уведомляли по поводу последних данных об этом деле", — заявил представить адвокатов семьи Стерлингов Райан Джулисон.

Как пишет издание, этот случай станет первым, когда Минюст под руководством Джеффа Сешнса, отказывается от преследования сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых ведется расследование в противоправных действиях.