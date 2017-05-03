В Эстонии пройдет церемония передачи миссии по охране неба над Балтией

ТАЛЛИН, 3 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Испании в среду пройдет на авиабазе Эмари под Таллином, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Пилоты ВВС Испании и четыре истребителя F-18 Hornet сменят контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 31 августа 2016 года.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.