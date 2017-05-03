Чехия подтвердила в Пентагоне рост военных расходов до 2% ВВП к 2025 году

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Глава Минобороны Чехии Мартин Стропницкий во вторник в ходе переговоров в Пентагоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом подтвердил ранее озвученное намерение властей республики повысить к 2025 году расходы на оборону до требуемых для всех стран-членов НАТО 2% ВВП, сообщил портал České noviny.

Учитывая сделанное чешским премьером Богуславом Соботкой во вторник заявление об отставке правительства, Стропницкий сказал, что нынешний кабинет, "в каком бы режиме он далее не работал", должен подготовить бюджет на 2018 год и бюджетные перспективы на последующие два года, в которых уже заложено повышение военных расходов с нынешнего 1% ВВП до 1,4% ВВП.

"То есть, до 2024 или 2025 года мы этого достигнем (2% ВВП). Это очень важно. И важно также то, что американская сторона это понимает", — сказал Стропницкий журналистам после переговоров с Мэттисом.

По словам чешского министра, к саммиту НАТО 25 мая в Брюсселе будет готов календарь постепенного повышения оборонных расходов республики.

"Я уже здесь (в Пентагоне) его частично представил, этот расклад – временной, инвестиционный и финансовый", — сказал Стропницкий.

Кроме того, как сообщил Стропницкий, темой его переговоров с Мэттисом была закупка 12 многоцелевых вертолетов для чешских ВВС. Во второй тур ранее объявленного тендера прошли американская компания Bell и итало-британский концерн AgustaWestland. При этом Стропницкий отметил, что данный заказ для США тоже имеет определенное значение, поскольку означает 500 новых рабочих мест в Техасе, где базируется компания Bell.