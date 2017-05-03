Чехия подтвердила в Пентагоне рост военных расходов до 2% ВВП к 2025 году

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Глава Минобороны Чехии Мартин Стропницкий во вторник в ходе переговоров в Пентагоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом подтвердил ранее озвученное намерение властей республики повысить к 2025 году расходы на оборону до требуемых для всех стран-членов НАТО 2% ВВП, сообщил портал České noviny.
"То есть, до 2024 или 2025 года мы этого достигнем (2% ВВП). Это очень важно. И важно также то, что американская сторона это понимает", — сказал Стропницкий журналистам после переговоров с Мэттисом.
"Я уже здесь (в Пентагоне) его частично представил, этот расклад – временной, инвестиционный и финансовый", — сказал Стропницкий.
Кроме того, как сообщил Стропницкий, темой его переговоров с Мэттисом была закупка 12 многоцелевых вертолетов для чешских ВВС. Во второй тур ранее объявленного тендера прошли американская компания Bell и итало-британский концерн AgustaWestland. При этом Стропницкий отметил, что данный заказ для США тоже имеет определенное значение, поскольку означает 500 новых рабочих мест в Техасе, где базируется компания Bell.