СМИ: Трамп хочет предложить Аббасу остановить выплаты семьям террористов

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом поставить вопрос о выплатах палестинскими властями пособий семьям террористов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от палестинского лидера Махмуда Аббаса сделать "реальный шаг" к достижению мира, прекратив выплаты "убийцам израильтян". Выступая на траурной церемонии по случаю Дня памяти павших воинов и жертв терактов, Нетаньяху оценил более чем в 300 миллионов долларов ежегодные платежи семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства.
"Остановка выплат (пособий) семьям террористов является приоритетом этой администрации и этого президента, а также необходимой основой для реального мира", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Источник ТВ отметил, что, как ожидается, "президент поставит этот вопрос на встрече".