СМИ: Трамп хочет предложить Аббасу остановить выплаты семьям террористов

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом поставить вопрос о выплатах палестинскими властями пособий семьям террористов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации США.

В среду Трамп проведет переговоры в Вашингтоне с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от палестинского лидера Махмуда Аббаса сделать "реальный шаг" к достижению мира, прекратив выплаты "убийцам израильтян". Выступая на траурной церемонии по случаю Дня памяти павших воинов и жертв терактов, Нетаньяху оценил более чем в 300 миллионов долларов ежегодные платежи семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства.

СМИ пишут, что такие выплаты, трактуемые палестинцами как помощь жертвам оккупации, получают 35 тысяч семей. Израиль видит в этой практике восхваление террора и материальный стимул к его продолжению.

"Остановка выплат (пособий) семьям террористов является приоритетом этой администрации и этого президента, а также необходимой основой для реального мира", — сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Источник ТВ отметил, что, как ожидается, "президент поставит этот вопрос на встрече".