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В мире

Сообщения о взрывчатке в Одессе не помешали почтить память жертв трагедии

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22:1702.05.2017
(обновлено: 22:21 02.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкМужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Мероприятия в Одессе в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек, прошли во вторник.

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Взрывчатку в Доме профсоюзов в Одессе снова не нашли

Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке, всего за день поступило четыре сообщения о минировании в городе.

По данным министерства внутренних дел Украины, за день четырнадцать человек были задержаны, в отношении четырех из них были составлены административные протоколы. Вместе с тем, траурные мероприятия, по данным украинского МВД, прошли мирно и без происшествий, в них приняли участие около полутора тысяч человек.

Общественники отмечают, что власти Украины не хотят знать правды об одесской трагедии, а подвижек в расследовании нет.

События 2 мая 2014 года

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года
© РИА Новости . Стрингер
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В Одессе около полутора тысяч человек посетили памятные мероприятия
В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

Траурный митинг

С самого утра вторника жители Одессы начали нести цветы и венки к Дому профсоюзов. Приходили люди всех возрастов: и молодые, и пожилые, многие не скрывали свои эмоции, плакали и обвиняли действующую власть в безразличии в расследовании одесской трагедии. В результате к вечеру территория перед Домом профсоюзов была усыпана свежими цветами и венками.

Между тем пришедшие скептически отнеслись к повышенным мерам безопасности на Куликовом поле. "Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин. Недовольство высказывали многие пришедшие.

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Владимир Песня
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Памятный митинг, организованный силами общественности, начался после 14.00. На площади возле Дома профсоюзов собралось несколько сотен человек. Они заявили, что те активисты, которые должны были проводить митинг, находятся в управлении Службы безопасности Украины в Одессе и не смогут участвовать в мероприятии. Еще с утра активисты заявляли об обысках у них, а партия "Оппозиционный блок" заявила, что трех ее депутатов из Одесского областного совета вызвали на вопрос по делу о трагедии 2 мая.

Митингующие периодически скандировали "Не забудем, не простим", читали стихи в память жертв трагедии, однако правоохранители запретили им приносить фотографии погибших и банеры. Короткий митинг прошел без звуковой техники.

Матери погибших выпустили в небо черные шары и голубей, участники митинга перечислили имена убитых в Доме профсоюзов. Перед этим на Куликовом поле также прошел молебен по жертвам трагедии 2 мая.

Не обошлось без минирования

В прошлом году в Одессе также был запланирован траурный митинг, но из-за анонимного сообщения о минировании Куликова поля правоохранители оцепили территорию и не пустили туда участников акции. Люди, пришедшие почтить память погибших, провели памятный митинг за пределами оцепления.

В этом году сообщения о минировании в городе начали поступать с утра вторника. В течение дня дважды "минировали" университеты и столько же раз территорию Куликова поля. Однако ни одна эта информация не подтвердилась.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Александр Полищук
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В целом же власти заявили, что памятные мероприятия прошли без каких-либо происшествий. Между тем, правоохранители выявили несколько фактов незаконного оборота наркотических веществ и один факт обнаружения холодного оружия. Кроме того, была попытка пронести на территорию проведения поминальных мероприятий холодное оружие — мачете. Попытка не удалась благодаря арочным металлодетекторам, установленным по периметру Куликова поля.

Власти не хотят правды об одесской трагедии

Объективного и беспристрастного расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе ждать не приходится, власти Украины не заинтересованы в установлении истины, заявил в третью годовщину трагедии лидер движения "Украинский выбор — Право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Он отметил, что ни возмущение украинской общественности, ни критика международных организаций не заставили власть довести расследование до логического завершения. По его словам, несмотря на широчайший общественный резонанс, судебные заседания по-прежнему переносятся, радикалы оказывают давление на суд, самоотводы судей продолжаются, а многие улики по делу 2 мая 2014 года потеряны.

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель. 2 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин: мировое сообщество не должно забывать о трагедии в Одессе
В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе затягивается из-за причастности к событиям представителей властей.

"Три года, и никаких результатов расследования. Никаких судебных решений. Абсолютно ясно, что за этим преступлением стояли Турчинов (Александр Турчинов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны), Парубий (Андрей Парубий, спикер Верховной рады), Яценюк (Арсений Яценюк, экс-премьер Украины). Отсюда и молчание так называемого правосудия и западного мира", — написал Азаров на своей странице в Facebook во вторник.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны, мировое сообщество не должно забывать об этом.

В то же время партия "Оппозиционный блок" обещает добиться, чтобы на Куликовом поле был установлен памятник жертвам событий 2 мая 2014 года. По словам лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, одесские власти и мэр города Геннадий Труханов обещали установить памятник жертвам трагедии, однако так этого и не сделали.

Акция памяти прошла в Брюсселе

Очередную акцию в память о трагических событиях в Одессе 2 мая провели во вторник на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе проживающие в Бельгии выходцы из России и Украины.

Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Francois Walschaerts
В Брюсселе прошла акция памяти жертв трагедии 2 мая в Одессе
В организованной депутатом ЕП от Латвии Татьяной Жданок акции приняли участие около 20 человек, в том числе несколько сотрудников институтов ЕС. Собравшиеся держали в руках фотографии с места трагедии, а на их одеждах были прикреплены значки с надписью "Remember Odessa. Stop fascism" (Помните Одессу. Остановите фашизм). Аналогичные надписи были и на воздушных шариках, с которыми пришли на акцию ее участники.

Кроме того, более тысячи человек собрались в центре Донецка почтить память погибших 2 мая 2014 года. На площади возле драматического театра установили стенд с именами и фотографиями погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Люди возлагали цветы к стенду и зажигали свечи. Со сцены выступали одесситы, участники событий на Куликовом поле, воюющие в рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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