США и Китаю не нужна вторая Корейская война, заявил американский дипломат

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Китай заинтересован в мирном решении ядерной проблемы КНДР и не хочет новой Корейской войны, как и США, заявил кандидат на пост посла США в КНР Терри Бренстед.

"Нам не нужна вторая Корейская война. Нам нужна их (Китая — ред.) помощь. Не думаю, что они хотят войны. Они не хотят потока беженцев из Северной Кореи, который хлынет в Китай… Нам нужно их сотрудничество и помощь в мирном решении и изменении курса Северной Кореи", — заявил Бренстед на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура.

Также он выразил надежду на то, что последние заявления КНР о контрпродуктивности ракетных испытаний в КНДР свидетельствуют о том, что Пекин намерен оказывать давление на Пхеньян и "серьезно работать с нами (США — ред.) и другими странами" в этом вопросе.

Корейская война (1950-53 гг.) привела к разделению Кореи на КНДР и Южную Корею. В боевых действиях, помимо корейцев, принимали участие Китай (на стороне Севера) и США (на стороне Юга).