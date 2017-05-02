Пекин может сделать больше по урегулированию ситуации с КНДР, считают в США

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Пекин может сделать больше для урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост посла США в КНР Терри Бренстед.

"Китай является соседом Северной Кореи, они крупнейшие торговые партнеры. Недавно они (Китай) наложили некоторые ограничения на импорт угля из Северной Кореи. Я считаю, что они могут предпринять больше действий — дипломатически, экономически", — сказал Бренстед.

По его словам, это необходимо, чтобы "послать ясный сигнал" северокорейскому руководству, что они "не потерпят расширения ядерных технологий" и испытаний баллистических ракет.

"Я считаю очень важно принять во внимание все возможности, чтобы работать вместе (с Китаем)", — отметил кандидат на пост посла.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможных новых ядерных испытаниях. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.