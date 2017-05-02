Пушков назвал переговоры Путина и Меркель "сдвигом после долгой паузы"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи. 2 мая 2017

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Сам факт предметных переговоров лидеров России и ФРГ является примечательным, поскольку они прошли впервые после долгой паузы, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Визит Меркель в РФ служит подготовкой к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. Главы стран обменяются мнениями в связи с предстоящим саммитом. Это первый за два года визит Меркель в Россию.

В Сочи ни Путин, ни Меркель не отошли — и не могли отойти —от базовых позиций. Но сам факт предметных переговоров — сдвиг после долгой паузы — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2017 г.

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