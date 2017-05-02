В Германии начали расследование по делу задержанного офицера бундесвера

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ начала расследование по делу 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера, который подозревается в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства, сообщает телеканал N24 со ссылкой на представителя ведомства.

По данным телеканала, подозреваемый мог действовать в составе группы, в которую входили до пяти человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего военнослужащего, который в конце 2015 года зарегистрировался в качестве сирийского беженца в городе Гисен. В январе 2016 года в Баварии он подал прошение о предоставлении убежища, которое было одобрено. Ему была предоставлена комната в приюте для беженцев, а также выделялось пособие. Во время регистрации не было выявлено, что у "сирийского беженца" немецкое происхождение, и никто не обратил внимания на то, что он не говорит по-арабски, а лишь по-французски.

Помимо военнослужащего был задержан 24-летний студент, который, по предварительным данным, знал о планирующемся преступлении. Оба задержанных родом из Оффенбаха, они поддерживали контакт по электронной почте.

Во время обысков в комнате студента были также обнаружены предметы, которые подпадают под закон об оружии, закон о контроле над вооружением и закон взрывчатых веществах. По предварительным данным, задержанные разделяли ксенофобские убеждения.