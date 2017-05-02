Вице-премьер Чехии назвал главу правительства "неудачливым человеком"

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости, Александр Куранов. "Неудачным шагом неудачливого человека" назвал первый вице-премьер и глава минфина Чехии Андрей Бабиш намерение премьера Богуслава Соботки отправить кабинет в отставку в связи с тем, что Бабиш не может объяснить, каким образом он достиг своего многомиллиардного капитала.

Ранее во вторник Соботка объявил о решении подать в течение текущей недели президенту республики прошение об отставке кабинета в связи с тем, что Бабиш уже длительное время не может объяснить, как он получил свой нынешний капитал, размер которого, по данным журнала Forbes по состоянию на март 2017 года, составил 3,4 миллиарда долларов.

"Я удивлен, я этого не ожидал. Господин премьер наносит ущерб работе всего правительства, министров, он постепенно дискредитировал реноме правительства постоянными нападками на меня. Это неудачный шаг неудачливого человека. Подтвердилась его неспособность что-либо решить", — заявил журналистам Бабиш.

Соботка, объясняя свое решение, заявил, что не может как премьер "нести ответственность за такое правительство, в котором министр финансов подозревается в финансовых махинациях".

В среду Соботка как председатель Чешской социал-демократической партии намерен обсудить возникшую ситуацию с руководством двух других политических сил, входящих в нынешнюю правящую коалицию: центристского движения ANO и правоцентристского Христианско-демократического движения. Пикантность ситуации заключается в том, что основателем и безальтернативным лидером движения ANO является именно Бабиш.

Одновременно премьер не исключил, что проведение намеченных на октябрь этого года очередных парламентских выборов в связи с возникшей в правительстве ситуации может быть перенесено на более ранний срок.