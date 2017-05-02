Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту G20, Сирию и Украину

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель подготовку к саммиту G20, Сирию и Украину.

"Мы обсудили международные проблемы, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине", — сказал Путин, добавив, что в ходе встречи также обсуждалась подготовка к саммиту G20. По словам Путина, вопросы подготовки к саммиту также будут обсуждены на рабочем завтраке после общения с прессой.

Путин также отметил, что Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах взаимной выгоды, уважения и равноправия.