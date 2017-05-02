Премьер Чехии намерен подать президенту прошение об отставке правительства

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка объявил, что в течение текущей недели подаст президенту республики прошение об отставке правительства в связи с разногласиями с первым вице-премьером и главой минфина Андреем Бабишем.

"Первый вице-премьер и глава минфина Андрей Бабиш не может уже длительное время объяснить вопросы, связанные с тем, как он получил свой нынешний капитал. Если бы я предложил отставку Бабиша, то сделал бы из него мученика, он к этой роли уже готов. Поэтому я принял решение, что правительство подаст в отставку", — сказал Соботка на пресс-конференции.

По словам премьера, прошение об отставке он намерен подать президенту республики Милошу Земану в течение текущей недели. Одновременно Соботка, как лидер Чешской социал-демократической партии, планирует уже в среду обсудить возникшую ситуацию с руководством двух других политических сил, входящих в нынешнюю правящую коалицию – центристского движения ANO и правоцентристского Христианско-демократического движения.

Соботка полагает, что из данной ситуации существует два выхода: или правящая коалиция продолжает совместную деятельность в нынешнем составе до запланированных на октябрь очередных парламентских выборов, но без участия Бабиша в правительстве, или инициирует ускоренное проведение выборов в парламент.

При этом остается неясным, кто будет вести переговоры с партнерами по коалиции от движения ANO, поскольку его основателем и безальтернативным лидером является именно Бабиш.

Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии, по данным журнала Forbes, его капитал на март 2017 года составил 3,4 миллиарда долларов. В течение последних месяцев со стороны некоторых коллег по правительству, а также руководства социал-демократов и ряда правых партий усиливалось давление на Бабиша с призывами объяснить многие неясные моменты с увеличением его капитала. При этом популярность движения ANO постоянно возрастала, достигнув ныне, согласно опросам, 31%, при этом популярность социал-демократов упала до 13-15%.