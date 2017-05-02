Оппозиция требует установить в Одессе памятник жертвам событий 2 мая

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" обещает добиться, чтобы на Куликовом поле в Одессе был установлен памятник жертвам событий 2 мая 2014 года, когда украинские радикалы убили 48 человек.

По словам лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, одесские власти и мэр города Геннадий Труханов обещали установить памятник жертвам трагедии, однако так этого и не сделали.

"С мэром Одессы у нас была договоренность о том, что мы установим памятник, он лично мне это обещал. Но Геннадий Труханов обманул одесситов. Считаю, что это двурушническая позиция одесского городского головы, который обманул доверие одесситов и обманул людей, которые ему доверились", — приводит слова Бойко пресс-служба его партии во вторник.

Политик подчеркнул, что "Оппозиционный блок" "все равно будет настаивать на том, чтобы на Куликовом поле, как минимум, был установлен памятный знак, а, как максимум — памятник".

Партия отмечает, что все финансовые расходы по изготовлению памятника "Оппозиционный блок" и лично Бойко готовы взять на себя.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.