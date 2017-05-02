В Китае 12 человек оказались заблокированы в строящемся тоннеле

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. По меньшей мере 12 человек оказались заблокированным в строящемся тоннеле в китайской провинции Гуйчжоу в результате инцидента, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что инцидент связан с выбросом газа. Он произошел во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги в уезде Дафан городского округе Бицзе.

Отмечается, что уже удалось спасти одного человека. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. Другие подробности случившегося не сообщаются.

По данным агентства Синьхуа, причиной инцидента стал взрыв. В результате случившегося, как отмечает агентство, еще 12 человек были ранены. О степени тяжести их ранений не сообщается.