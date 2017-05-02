В Азербайджане задержали особо опасного преступника, съевшего свое ухо

БАКУ, 2 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Особо опасный неоднократно судимый преступник, известные тем, что ранее съел часть своего уха, задержан на юге Азербайджана, передает во вторник агентство Sputnik Азербайджан.

"Особо опасного преступника задержали сотрудники управления полиции Лянкяранского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. За решеткой оказался ранее неоднократно судимый 56-летний Фатуллаев Нариман Сафар оглу, известный в криминальной среде как "Пуля Нариман", — говорится в сообщении агентства.

Фатуллаев с 2014 года разыскивался за умышленное убийство. Ранее он был осужден за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, хулиганство с его применением, побег из-под конвоя, покушение на жизнь.

"Во время одного из своих задержаний Фатуллаев демонстративно отрезал часть своего уха и съел, чтобы таким образом напугать сотрудников полиции и добиться собственной неприкосновенности. Во время последнего задержания Фатуллаев пытался бежать, перепрыгнув через забор на крышу курятника, но попал прямо в руки группы захвата. В Лянкяранском РУП (республиканское унитарное предприятие) отметили, что теперь у Фатуллаева номера с поеданием собственных ушей не пройдут", — передает агентство.

Генпрокуратура предъявила Фатуллаеву подозрение по восьми статьям, в частности, в "убийстве с особой жестокостью, совершенное в корыстных целях, с применением разбоя и угроз, а также покушение на убийство с целью сокрытия следов преступления, совершенное в адрес двух или более лиц, покушение на повторное убийство и разбой с целью завладения имуществом в крупном размере с нанесением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"..