В Азербайджане задержали особо опасного преступника, съевшего свое ухо

БАКУ, 2 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Особо опасный неоднократно судимый преступник, известные тем, что ранее съел часть своего уха, задержан на юге Азербайджана, передает во вторник агентство Sputnik Азербайджан.
"Особо опасного преступника задержали сотрудники управления полиции Лянкяранского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. За решеткой оказался ранее неоднократно судимый 56-летний Фатуллаев Нариман Сафар оглу, известный в криминальной среде как "Пуля Нариман", — говорится в сообщении агентства.
Фатуллаев с 2014 года разыскивался за умышленное убийство. Ранее он был осужден за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, хулиганство с его применением, побег из-под конвоя, покушение на жизнь.
Генпрокуратура предъявила Фатуллаеву подозрение по восьми статьям, в частности, в "убийстве с особой жестокостью, совершенное в корыстных целях, с применением разбоя и угроз, а также покушение на убийство с целью сокрытия следов преступления, совершенное в адрес двух или более лиц, покушение на повторное убийство и разбой с целью завладения имуществом в крупном размере с нанесением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"..