В Одессе почтили память погибших 2 мая на Греческой площади

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Около 100 человек почтили во вторник память погибших на Греческой площади в ходе трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает информационное агентство УНИАН.

В ходе трагических событий 2 мая 2014 года на Греческой площади в результате беспорядков с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли 6 человек. Это произошло еще до событий на Куликовом поле в центре Одессы, когда украинские радикалы убили более 40 человек.

"Около 100 человек собрались на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, где три года назад… застрелили Андрея Бирюкова и Игоря Иванова, которые стали первыми жертвами массовых беспорядков 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на пересечении названных улиц люди создали своеобразный мемориал из цветов. На металлическую цепь, разграничивающую пешеходную и проезжие зоны, повязали много желто-голубых лент (цвета украинского флага), положили букеты цветов. Здесь же прикрепили портреты Иванова и Бирюкова, поставили зажженные лампадки.

"Священник отслужил молебен. Собравшиеся вспоминали активистов, говорили о них теплые слова, отмечая, что Иванов и Бирюков отдали жизни за независимость Украины, за свободную Одессу", — отмечается в сообщении.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.