Мэрия Стамбула отозвала приглашение на выставку основателю "Википедии"

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Мэрия Стамбула исключила основателя интернет-энциклопедии "Википедия" Джимми Уэйлса из списка приглашенных на выставку World Cities Expo, сообщила пресс-служба мэрии.

Выставка World Cities Expo, посвященная развитию городов, пройдет 15-18 мая в Стамбуле с участием более 100 турецких и международных компаний.

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее сообщил, что "в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org". В Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере". Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

"Принято решение об отзыве приглашения Уэйлса на выставку World Cities Expo. Он был проинформирован о том, что его приглашение аннулируется", — говорится в заявлении.

Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку "Википедии" тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями". Если материалы будут удалены, то блокировка может быть снята, заявили власти страны.