В Германии просят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы бундестаг

БЕРЛИН, 2 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Председатели партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD) обратились к ОБСЕ с просьбой направить наблюдателей на выборы в бундестаг, сообщает во вторник газета Süddeutsche Zeitung.

ОБСЕ направляла наблюдателей на выборы в бундестаг в 2009 и 2013 годах.

"У нас есть повод для беспокойства, что нам наше участие в избирательной кампании могут ограничить нечестным образом", — приводит газета выдержки из письменного обращения председателей AfD Йорга Мойтена и Фрауке Петри к организации.

Как сказано далее, партия беспокоится не о возможных подтасовках результатов на выборах, а опасается действий со стороны представителей так называемого "гражданского общества".

"Многие из наших сотрудников и членов партии сталкивались с насильственными действиями, направленными как против них лично, так и против их домов и машин", — говорится в обращении. По словам председателей, некоторые из членов партии в связи с поступившими угрозами наняли персональную охрану.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).