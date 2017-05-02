В Одессе задержали мужчину во время эвакуации с Куликова поля

Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа на территорию Куликового поля в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа на территорию Куликового поля в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Полиция задержала одного человека за неповиновение во время эвакуации с Куликового поля в Одессе, где проходит церемония памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба полиции в Одесской области.

Ранее жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек, эвакуировали с Куликова поля из-за сообщения о минировании. После проверки в полиции заявили, что сообщение не подтвердилось.

"За злостное неповиновение работникам полиции в Одессе задержан один человек", — сообщили в полиции.

Как заявил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало интернет-изданию "Украинская правда", мужчину задержали, поскольку во время эвакуации людей с Куликова поля он "агрессивно вел себя в отношении полицейских и был задержан за жесткое неповиновение".