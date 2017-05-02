В Китае приняли новые правила регулирования информации в интернете

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) опубликовало ряд новых правил, направленных на регулирование информации в интернет-пространстве страны.
Новые правила вступают в силу с 1 июня 2017 года. Отмечается, что CAC учреждает для целей контроля и проверки информации специальный комитет по кибербезопасности, который будет отвечать за основную политику в деле рассмотрения вопросов безопасности интернета, координировать по соответствующим вопросам, связанным с проверкой в интернете.
Комитет будет приглашать специалистов из соответствующих отраслей для оценки рисков безопасности и определения достоверности информации о безопасности в интернете, предоставленной провайдерами. По новым правилам, провайдеры, предоставляющие сетевые продукты и услуги, должны отвечать за достоверность информации.
В конце декабря 2016 года правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете. Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть мирным.
Кроме этого, за последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.