В Китае приняли новые правила регулирования информации в интернете

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) опубликовало ряд новых правил, направленных на регулирование информации в интернет-пространстве страны.

Отмечается, что новые правила нацелены на повышение уровня регулирования безопасности интернет-продуктов и услуг, предотвращения рисков в сфере кибербезопасности, защиты национальной безопасности Китая.

Новые правила вступают в силу с 1 июня 2017 года. Отмечается, что CAC учреждает для целей контроля и проверки информации специальный комитет по кибербезопасности, который будет отвечать за основную политику в деле рассмотрения вопросов безопасности интернета, координировать по соответствующим вопросам, связанным с проверкой в интернете.

Комитет будет приглашать специалистов из соответствующих отраслей для оценки рисков безопасности и определения достоверности информации о безопасности в интернете, предоставленной провайдерами. По новым правилам, провайдеры, предоставляющие сетевые продукты и услуги, должны отвечать за достоверность информации.

Также CAC принял во вторник ряд других правил, которые касаются сообщений или мнений в интернете на военную, политическую тематику, а также форумов, приложений для мгновенного обмена данными. Отмечается, что сотрудники интернет-платформ, предоставляющих подобные услуги и материалы, должны утверждаться местными или государственными органами по надзору в сфере интернета. Публикуемая информация должна соблюдать конституцию страны, законодательство, следовать принципу социализма, содействовать формированию положительной и здоровой духовной культуры, защищать государственные интересы. Правила также вступают в силу с 1 июня.

В конце декабря 2016 года правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете. Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть мирным.

Кроме этого, за последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.