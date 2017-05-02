Эрдогана выдвинут на пост главы правящей партии Турции

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Кандидатура президента Турции Тайипа Эрдогана будет выдвинута на пост председателя правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР), заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым, занимающий в настоящее время пост главы партии.

"Мы выступим с предложением выдвинуть президента на пост лидера нашей партии", — заявил Йылдырым, выступая на собрании парламентской фракции партии.

Ранее во вторник Эрдоган восстановил свое членство в ПСР. Он может вернуться на пост ее председателя на внеочередном партийном конгрессе 21 мая.

Турецкий лидер принял решение вернуться в правящую ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума. Эрдоган является основателем ПСР, но в 2014 году вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.