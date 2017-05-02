Трех депутатов Одесского облсовета вызвали на допрос по делу 2 мая

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" заявила, что трех ее депутатов из Одесского областного совета вызвали на вопрос по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда в городе в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек.

"Сегодня, несмотря на официальный день траура в Одессе и общегосударственный выходной день, сразу трех депутатов Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" — Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко — вызвали на допрос в рамках уголовного производства… Это уголовное производство касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле", — говорится в сообщении Одесской областной ячейки "Оппозиционного блока" в Facebook.

В партии утверждают, что депутатов доставили в отделении полиции, "чтобы они не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая".

"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это "Правый сектор" (запрещенная в РФ экстремистская организация — ред.), то ли "Автомайдан" (украинская праворадикальная структура), — непонятно. Они вручили мне повестку… явиться сегодня в 09.00 (совпадает с мск) в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", — приводит партия во вторник слова Барановского.

В ячейке "Оппозиционного блока" считают, что таким способом "власть, используя одесскую трагедию, давит на оппозицию". Кроме того, по данным партии, Служба безопасности Украины проводит обыск у депутата одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Сергея Червякова также в связи с событиями 2 мая 2014 года.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается из-за смены коллегии судей он начался заново.