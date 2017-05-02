В ДНР почтят память погибших в Одессе 2 мая 2014 года

Свечи и цветы в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Архивное фото

Свечи и цветы в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек, почтят во всех городах самопровозглашенной Донецкой народной республики, траурные и памятные мероприятия пройдут в течение всего дня, сообщил РИА Новости во вторник представитель аппарата главы ДНР.

"Траурные и памятные мероприятия будут проходить на всей территории ДНР в течение всего дня. Кроме того, память погибших 2 мая в Доме профсоюзов планируют почтить минутой молчания и затяжными автомобильными гудками в назначенное время. В рамках данных мероприятий запланированы митинги, показы документальных фильмов", — сообщил собеседник агентства.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.