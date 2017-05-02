Военные Индии и Пакистана провели переговоры по "горячей линии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая — РИА Новости. Начальник отдела боевых операций армии Индии генерал-лейтенант А.К. Бхатт во вторник провел переговоры по "горячей линии" со своим пакистанским коллегой после обострения ситуации на линии контроля, сообщила пресс-служба индийской армии.

Ранее в понедельник армия Индии обвинила пакистанскую армию в том, что она якобы "осуществила неспровоцированный ракетный и минометный обстрел двух передовых постов на линии контроля". Кроме того, пакистанские военные якобы "изувечили" тела двоих погибших индийских служащих. Армия Индии заявляла, что ответит на произошедшее "соответствующим образом".

Исламабад отверг обвинения Дели. Так, официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария заявил, что Пакистан не нарушал режим прекращения огня, а заявления, что индийские солдаты были изувечены пакистанскими военными назвал ложными, подчеркнув, что "пакистанская армия — высокопрофессиональная военная сила и никогда не надругается над солдатом".

Генерал-лейтенант А.К. Бхатт в разговоре с пакистанским коллегой выступил с теми же обвинениями, прямо обвинив пакистанских военных в убийстве индийских служащих и надругательстве над их телами. Он добавил, что это заслуживает "бескомпромиссного осуждения и ответа", сообщила пресс-служба индийской армии.

В свою очередь, официальный представитель армии Пакистана генерал-лейтенант Асиф Гафур назвал переговоры военных двух стран "рутинным еженедельным контактом по горячей линии". По его словам, пакистанская сторона вновь отвергла "безосновательные и бездоказательные индийские обвинения в надругательстве над телами солдат индийском армии пакистанской армией". Гафур добавил, что, по мнению Исламабада, такими заявлениями Дели пытается отвлечь внимание от ситуации в Кашмирской долине.

"Начальник отдела боевых операций армии Пакистана попросил действенных доказательств и призвал армию Индии обратить взгляд вовнутрь, чтобы расследовать инцидент, и предупредил индийского коллегу, что мы полностью привержены миру и спокойствию на линии контроля, однако на любую авантюру будет дан соответствующий ответ", — добавил Гафур.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.