Военные Индии и Пакистана провели переговоры по "горячей линии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая — РИА Новости. Начальник отдела боевых операций армии Индии генерал-лейтенант А.К. Бхатт во вторник провел переговоры по "горячей линии" со своим пакистанским коллегой после обострения ситуации на линии контроля, сообщила пресс-служба индийской армии.
Исламабад отверг обвинения Дели. Так, официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария заявил, что Пакистан не нарушал режим прекращения огня, а заявления, что индийские солдаты были изувечены пакистанскими военными назвал ложными, подчеркнув, что "пакистанская армия — высокопрофессиональная военная сила и никогда не надругается над солдатом".
Генерал-лейтенант А.К. Бхатт в разговоре с пакистанским коллегой выступил с теми же обвинениями, прямо обвинив пакистанских военных в убийстве индийских служащих и надругательстве над их телами. Он добавил, что это заслуживает "бескомпромиссного осуждения и ответа", сообщила пресс-служба индийской армии.
"Начальник отдела боевых операций армии Пакистана попросил действенных доказательств и призвал армию Индии обратить взгляд вовнутрь, чтобы расследовать инцидент, и предупредил индийского коллегу, что мы полностью привержены миру и спокойствию на линии контроля, однако на любую авантюру будет дан соответствующий ответ", — добавил Гафур.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.