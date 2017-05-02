На западе Ирака при нападении боевиков ИГ* погибли десять военных

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Десять иракских военнослужащих погибли при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Анбар на западе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Десять солдат убиты, шесть ранены в результате нападения ДАИШ (арабской название ИГ* – ред.) этим утром", — заявил агентству неназванный представитель армии.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

В 2014–2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль. Под контролем ИГ остаются некоторые области в провинции, расположенные у сирийской границы.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России