Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель. Прямая трансляция

Президент России и канцлер Германии провели переговоры в Сочи в преддверии саммита G20, который пройдет в июле в Гамбурге. Главными темами встречи стали ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и развитие двусторонних отношений. Последний раз Меркель была в России два года назад. На встрече в Москве президент и канцлер обсуждали взаимоотношения Москвы и Брюсселя и украинский кризис.