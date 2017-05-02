У владельцев служб такси в Кишиневе проходят обыски

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Обыски проходят в Кишиневе у владельцев служб такси по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований проводят утром во вторник в Кишиневе порядка 30 обысков у владельцев служб такси", — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, ряд бизнесменов в период 2014-2016 годов указывали в бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетностях искаженные данные о доходах и расходах, несуществующие затраты, утаивали объекты налогообложения, а также не выплачивали налоги в государственный бюджет. Таким образом, госбюджету республики нанесен ущерб в размере 15 миллионов леев (781 тысяча долларов).

"Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят задержания", — сообщили в ведомстве.

Согласно местному законодательству, виновным грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 5 тысяч условных единиц (13,1 тысячи долларов) в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение двух-пяти лет. Юридическому лицу грозит штраф до 6 тысяч условных единиц (15,7 тысячи долларов) с лишением права занимать определенные должности или ликвидация фирмы.

Ранее премьер Павел Филип высказал возмущение поведением ряда таксистов, которые в условиях сильных снегопадов, прошедших в Кишиневе в конце апреля, завышали тарифы на перевозку в несколько раз. Он попросил ответственные службы принять меры по улучшению деятельности служб такси.