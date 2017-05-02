В Бордо неизвестный проколол колеса почти 200 машин

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный хулиган, орудующий в округе Бордо на юго-западе Франции, всего за одну ночь проколол колеса почти 200 автомобилей, передает радиостанция France Bleu.

Полицейское управление города в понедельник, 1 мая, столкнулось с небывалым наплывом посетителей, многие из которых сообщали о проколотых шинах. Общее число жалоб подобралось к отметке в 200.

"Один и тот же способ. "Прокалыватель" колес каждый раз прокалывает два колеса у машины — одно спереди, одно сзади. Без сомнения, он делает это ножом, каждый раз оставляя разрез в два сантиметра", — сообщает радиостанция.

Округ Бордо не в первый раз сталкивается с неизвестным хулиганом, который прокалывает колеса автомобилей. Так, в минувшем декабре жители городка Монгози на юге Жиронды столкнулись с аналогичным явлением. Тогда пострадало 48 машин. Хулигана поймать так и не смогли.