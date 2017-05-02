Иракская Кербела: религиозный оазис мира в пустыне войны

КЕРБЕЛА (Ирак), 2 мая — РИА Новости. Асфальт раскален от полуденного солнца. На и без того узкой улице в иракской Кербеле толпа женщин в длинных черных одеяниях перекрывает путь, обратив взоры на мужчину с динамиком в руках. Из колонки звучит зычный голос проповедника на хинди, почти поющего. Мотивы эти известны любому человеку, выросшему в России и знакомому с музыкой к индийским фильмам. Слева доносится голос другого проповедника, вещающего уже лично, а не через динамик, на фарси, с публикой чуть поменьше масштабом. Город живет религией.

В сознании российского обывателя Ирак в качестве туристического направления всплывает в последнюю очередь. Горячая точка, новости из которой о терактах уже перестали восприниматься как что-то из ряда вон выходящее. Загадочная и непонятная.

В каких-то ста километрах от сотрясаемого время от времени взрывами Багдада расположен город Кербела, центр шиизма Ирака — одного из двух основных религиозных направлений в исламе. Имам (религиозный лидер) Хусейн и его брат Аббас были убиты войсками халифа Язида в битве при Кербеле. Они были захоронены в городе, а вокруг могил были возведены мечети-мавзолеи. Между мечетями, расположенными друг напротив друга, и совершают паломничество прибывающие в город верующие.

География паломников широка. Как внутри мечетей, так и на площади между ними, взгляд цепляется за собрания женщин и мужчин в национальных одеяниях, жадно впитывающих знания от проповедников. Вещают они на разных языках — хинди, фарси, азербайджанском, так как значительную часть паломников составляют мусульмане-шииты именно из Ирана, Азербайджана и Индии.

"Кербела — это государство в государстве. У нас свое руководство, своя армия, свои больницы — все, что нужно", — говорит мне Али, один из организаторов шиитского фестиваля, призванного собрать в городе различных богословов и журналистов со всего мира. Под армией он имеет в виду шиитское народное ополчение Хашд Шааби, сумевшее в сотрудничестве с иракской армией остановить зверства боевиков "Исламского государства"* и повернуть вспять их продвижение.

Безопасность в городе обеспечивают военные и полицейские на многочисленных КПП, где проводится проверка мужчин любого возраста. Впрочем, стоя в очереди, будучи зажатым в узком пространстве, сомневаешься в возможности избежать несчастливой участи при теракте.

Однако сами жители города и его гости не проявляют какого-либо волнения и беспокойства. Несмотря на огромное количество людей, явно избыточное для маленького городка, никаких конфликтов не наблюдается — даже если кого-то толкнули в толпе, извинение и улыбка спасут ситуацию. Продавцы в бесчисленных лавочках явно не избалованы туристами: не пытаются зазывать покупателей, ибо спрос всегда стабилен.

Аналогичная обстановка в мечетях, украшенных снаружи неоновым освещением, а внутри переливающихся яркими цветами мощнейших лампочек. Кто-то молится, другие же просто пришли отдохнуть и поразмышлять. Дети в это время беззаботно бегают по мечети, мальчик лет пяти уселся на место эксперта, отвечающего на сложнейшие вопросы о шариате, но никому и в голову не приходит прогнать его.

Навстречу нам из мечети выходит еще один организатор фестиваля и радушно здоровается с нами, затем идет к микроавтобусу, на крышу которого что-то грузят мужчины.

"Это его двоюродная сестра. Сегодня умерла", — сообщает Али. "Здесь много смертей, мы привыкли", — говорит он.

Сложно поверить, что в каких-то 400 километрах от Кербелы в Мосуле идет решающий этап освобождения города от боевиков ИГ. Повседневная жизнь там наполнена отнюдь не позитивом и яркими красками.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.