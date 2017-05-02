СМИ: подозреваемого в стрельбе в Далласе обнаружили мертвым

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в американском городе Даллас в штате Техас обнаружен мертвым в доме рядом с другим погибшим, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Далласе был ранен полицейский. Сообщения о стрельбе были получены около полудня по местному времени. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая была атакована. Один из ее сотрудников получил ранения. Несколько улиц в районе ЧП были оцеплены.

В ходе поисков стрелка полиция обнаружила подозреваемого мертвым. Он находился в помещении рядом с другим погибшим. Как предполагают следователи, подозреваемый застрелил другого человека, а затем покончил с собой.

Погибшего обнаружил полицейский робот. По данным местных жителей, "это была обычная ссора между соседями, которая затем перешла в стрельбу".