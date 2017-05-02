В венесуэльском парламенте раскритиковали созыв учредительного собрания

Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото

Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Глава находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы Хулио Борхес назвал решение президента Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания нарушением конституции и призвал к сопротивлению.

Мадуро объявил о созыве учредительного собрания несколькими часами ранее. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. Ожидается, что в ночь на вторник правительство Венесуэлы издаст документ о начале процесса созыва и пояснит его детали.

"То, что было озвучено, — это самый серьезный государственный переворот в истории Венесуэлы, мы призываем народ восстать", — написал Борхес в Twitter.

По его словам, речь идет о разрушении конституции и попытке не дать людям возможности проголосовать. "Мадуро добьется двух вещей: объединит нас против него и разрушит наследие (создателя нынешнего государственного строя) Уго Чавеса", – отметил Борхес.

Глава оппозиционного парламента потребовал проведения выборов, освобождения политических заключенных, уважения к национальной ассамблее и открытия гуманитарного канала для помощи населению.