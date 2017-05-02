В венесуэльском парламенте раскритиковали созыв учредительного собрания

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Глава находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы Хулио Борхес назвал решение президента Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания нарушением конституции и призвал к сопротивлению.
"То, что было озвучено, — это самый серьезный государственный переворот в истории Венесуэлы, мы призываем народ восстать", — написал Борхес в Twitter.
По его словам, речь идет о разрушении конституции и попытке не дать людям возможности проголосовать. "Мадуро добьется двух вещей: объединит нас против него и разрушит наследие (создателя нынешнего государственного строя) Уго Чавеса", – отметил Борхес.
Глава оппозиционного парламента потребовал проведения выборов, освобождения политических заключенных, уважения к национальной ассамблее и открытия гуманитарного канала для помощи населению.