СМИ: Белый дом ждет, что конгресс проголосует по отмене Obamacare 3 мая

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Белый дом рассчитывает, что голосование в конгрессе по отмене действующей в стране системы здравоохранения Obamacare пройдет в ближайшую среду, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации США.

По данным телеканала, в Белом доме уверены, что в этот раз сторонники президента Дональда Трампа смогут набрать в палате представителей конгресса США 216 голосов, необходимых для принятия нового закона, который заменит Obamacare.

Попытки президента Дональда Трампа и республиканцев в конгрессе отменить Obamacare провалились в марте из-за позиции консерваторов — вопрос о пересмотре реформы не набирал большинства голосов и был снят с голосования. Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан признали поражение, но продолжили работу по устранению внутренних разногласий в палате представителей.

В конце апреля после долгих переговоров с консерваторами администрации США удалось заручиться их поддержкой. В частности, в законопроекте, по заявлению представителей Белого дома, предусматривается, что медицинская страховка будет покрывать лечение тех заболеваний, которые уже были у человека на момент заключения договора о страховании. Этот аспект считался одним из принципиальных в вопросе реформы системы медицинского страхования.

Республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса, что в сочетании с постом президента позволяет им отменить реформу 2010 года, чего они добивались около семи лет.

Отмена предыдущей реформы здравоохранения была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.