Отцу напавшего на полицейских в Париже Шерфи предъявили серию обвинений

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Отцу Карима Шерфи, напавшего на полицейских на Елисейских полях в Париже в преддверии первого тура выборов президента страны, предъявлены обвинения в угрозе смертью представителю власти и в оправдании терроризма, передает газета Parisien.

Салах Шерфи предстал перед следователями в минувшее воскресенье.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Обвинения Шерфи-старшему были предъявлены после того, как в минувшую пятницу он явился в комиссариат полиции в департаменте Сена-Сен-Дени в состоянии алкогольного опьянения и заявил полицейским, "что сделает, как его сын, и убьет всех". Позднее отец нападавшего заявил, что был вне себя от ярости, поскольку в преддверии беседы с полицейскими получил отказ в захоронении останков сына на муниципальном кладбище.

На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший по имени Карим Шерфи был ликвидирован полицейскими. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ).