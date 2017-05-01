Сотрудник скорой, раненный в Далласе, находится в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сотрудник скорой помощи, раненый при стрельбе в городе Даллас в штате Техас, находится в критическом состоянии, сообщила в понедельник местная полиция.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате перестрелки был ранен полицейский.

Update: @DallasFireRes_q paramedic is in critical condition. — City of Dallas (@CityOfDallas) 1 мая 2017 г.

​"Сотрудник находится в больнице в критическом состоянии", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что полиция ищет стрелка в Далласе. Сообщения о стрельбе были получены около полудня по местному времени. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая была атакована. Один из ее сотрудников получил ранения.

По сведениям полиции, сейчас несколько улиц в районе ЧП оцеплены.