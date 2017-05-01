Первомай в городе Апольда в ФРГ обернулся столкновением с полицией
22:0701.05.2017
(обновлено: 22:10 01.05.2017)
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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Первомайская демонстрация в городе Апольда на востоке Германии обернулась столкновениями правых экстремистов с полицией, около ста человек задержаны, сообщают немецкие СМИ.
Как сообщила агентству dpa представитель полиции, митингующие стали бросать в полицейских камни и бутылки, проигнорировав предостережения стражей порядка.
О пострадавших не сообщается. После задержания нарушителей полиция заявила, что ситуация находится под контролем.
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У праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
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Праздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.
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В 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.
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© AFP 2017 / Yasin AkgulВ Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
В Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
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В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.
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В Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
Отметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.