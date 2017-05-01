В Париже в столкновениях в ходе акций пострадали несколько журналистов

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько журналистов, освещавших в понедельник приуроченные к 1 мая акции в Париже, пострадали в результате столкновений хулиганов и радикалов с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости.

В начале первомайского шествия, маршрут которого пролегал от площади Республики до площади Нации, травму колена после начавшихся беспорядков получил один из оказавшихся в гуще событий журналистов.

Позднее, когда шествие уже подходило к конечной точке маршрута, неизвестный предмет, брошенный хулиганами, угодил в голову фотографу. Его камера упала на асфальт и разбилась, мужчину от серьезной травмы головы спас лишь шлем.

Также на одной из улиц пострадала корреспондент телеканала RT Шарлотта Дубенски. Как сообщили на RT, в то время, когда она вела прямую трансляцию в Periscope, неизвестные подошли к ней со спины, ударили по голове и выбили телефон из руки, потребовав больше не снимать их лица.

Журналисты, освещающие акции протеста в Париже и других городах Франции, приходят на мероприятия в велосипедных или мотоциклетных шлемах, лица от слезоточивого газа они нередко защищают платками и очками для плавания.