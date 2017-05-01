В Далласе ищут стрелка, ранившего полицейского

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция ищет стрелка в американском городе Даллас, штат Техас, который в ходе перестрелки ранил полицейского, сообщил в понедельник телеканал CNN.

"Полиция сообщила, что ищет стрелка в Далласе, один сотрудник правоохранительных органов ранен и доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Телеканал также показал в прямом эфире несколько кадров, на которых видно, как в небе над городом барражирует полицейский вертолет.

JUST IN: A gunman has shot a member of the Dallas Fire-Rescue Department, police say in a tweet https://t.co/ZVsOnbxdKj pic.twitter.com/p8cNdFewb5 — CNN (@CNN) 1 мая 2017 г.

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