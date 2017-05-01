Макрон сравнил предложенную Ле Пен валюту с купонами из игры "Монополия"

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон раскритиковал проект своего соперника в борьбе за высший государственный пост во втором туре Марин Ле Пен и ее сторонников, предлагающих совместить в стране обращение двух валют.

Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ранее выдвинула концепцию, предусматривающую обращение франка как внутринациональной валюты для частных лиц и евро в качестве средства расчетов между компаниями и юридическими лицами.

"Сейчас они нам говорят, что не собираются немедленно выходить из еврозоны, что будет одна общая валюта. Что утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из игры "Монополия" жизнь станет лучше", — цитирует газета Monde слова Макрона.

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта нежизнеспособна из-за разницы в конкурентоспособности стран.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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