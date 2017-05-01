В Иране в ДТП погибли два туриста из Германии

Полицейские на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Полицейские на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Микроавтобус перевернулся на скользкой дороге на юге Ирана, два туриста из Германии погибли, 18 человек получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в провинции Фарс на шоссе между городами Шираз и Сеадет-Шехр. Представитель иранской полиции Ахмад Ахмади сообщил, что двое из 18 пострадавших находятся в критическом состоянии, передает агентство ISNA.

Ежегодно в Иране в результате ДТП умирают или получают травмы около 17 тысяч человек в год. Причинами происшествий часто становятся несоблюдение правил дорожного движения и большое количества старых и неисправных автомобилей на дорогах.