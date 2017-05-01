В Одессе более трех тысяч силовиков обеспечат безопасность 1-2 мая

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Общественный порядок в Одессе 1-2 мая будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей, заявил в понедельник первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году, в ходе которых погибли 48 человек. В понедельник полиция перешла на усиленный режим несения службы в Одессе.

"Сегодня на Куликовом поле на месте трагических событий 2 мая 2014 года проводится инструктаж руководителей и командиров подразделений, они будут заступать непосредственно на службу по обеспечению правопорядка… Более 3 тысяч правоохранителей национальной полиции и национальной гвардии будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая", — сказал Яровой, которого цитирует пресс-служба МВД Украины.

По его словам, главной задачей силовиков в эти дни станет обеспечение максимальной безопасности граждан, которые почтить память погибших, и не допустить каких-либо провокаций, конфликтов или терактов.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.