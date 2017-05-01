Первомай в Берлине: о политике, экологии и равноправии

15:5001.05.2017
(обновлено: 15:53 01.05.2017)
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БЕРЛИН, 1 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Праздник труда в Берлине отмечают весело и с размахом: в этот день в городе проходит сразу несколько демонстраций, к которым традиционно примыкают представители левых партий и профсоюзов, а также афганских и сирийских беженцев в Германии. Корреспондент РИА Новости побывал на одном из основных шествий в центре Берлина.
Что такое Первомай в Берлине?
Первомай в Берлине – это не просто очередной повод выйти на улицу, протестуя против неугодной политики властей или же, наоборот, выказывая поддержку прибывшим в страну беженцам. Создается ощущение, что для немцев – это в первую очередь праздник, когда они могут собраться вместе и разделить свою радость с другими.
Для многих в Берлине 1 мая – это семейный праздник. В стройных рядах шествия то и дело появляются его самые маленькие участники, которых ведут за руку или везут в колясках родители, дети постарше едут на самокатах или велосипедах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУлицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
© Фото : public domainЗдравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
Здравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
Четкий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.
В Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.
Митинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕдва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
Едва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
В Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
И все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДо революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
До революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТранспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
Транспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
© Фото : public domainМноголюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
Многолюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
Первомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.
Украина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПостроить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
Построить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
Красные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...
© Фото : архив Остроголового...или холмов и рек Севера
...или холмов и рек Севера
К чему призывают?
Тысячи митингующих, которые в отличном настроении вышли в этот день на улицы немецкой столицы, обращаются к самым разным темам. Появляется большая группа демонстрантов, выступающих за сокращение рабочего дня и достойную заработную плату, далее идут те, кому не безразличны проблемы экологии, следом за ними – противники соглашений TTIP (Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство между ЕС и США), СЕТА (аналогичное соглашение ЕС с Канадой) и TISA (международное соглашение о либерализации рынка услуг).
Теперь появляется большая зеленая монета, сколотая с правого края, подпись на ней гласит "один женский евро". Так сторонники партии "Союз 90/Зелёные" призывают выплачивать равную зарплату мужчинам и женщинам. Последние, как утверждают демонстранты, сейчас получают на 22% меньше, чем мужчины, что отражено на неполноценном "женском евро".
В поле зрения попадают две написанные от руки таблички с подписями "Империалисты: руки прочь от КНДР!" и "Защитите Сирию от атак империалистов!". Их сменяет группа сторонников Коммунистической партии Германии: они ни к чему не призывают и ничего не требуют, а лишь несут флаги с символикой своей партии.
Замыкает процессию полицейское сопровождение из пяти фургонов и нескольких легковых машин.
Фестиваль MyFest в Берлине 1 мая
Случайные зрители
Помимо тех, кто в этот день решил активно отстаивать свою гражданскую позицию, конечно, есть и совсем равнодушные к празднику люди. Пока одни шествуют по улицам Берлина под громкую музыку и бой барабанов, другие наслаждаются долгожданным солнечным днем, сидя в кафе с чашечкой кофе и круассаном, с интересом или безучастно наблюдая за процессией.
Невольными наблюдателями становятся также автомобилисты и велосипедисты, которым "посчастливилось" держать свой путь через маршрут следования демонстрантов. Они не выказывают недовольства, а просто терпеливо ждут, когда на их улице закончится праздник.