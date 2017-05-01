Первомай в Берлине: о политике, экологии и равноправии

БЕРЛИН, 1 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Праздник труда в Берлине отмечают весело и с размахом: в этот день в городе проходит сразу несколько демонстраций, к которым традиционно примыкают представители левых партий и профсоюзов, а также афганских и сирийских беженцев в Германии. Корреспондент РИА Новости побывал на одном из основных шествий в центре Берлина.

Что такое Первомай в Берлине?

Первомай в Берлине – это не просто очередной повод выйти на улицу, протестуя против неугодной политики властей или же, наоборот, выказывая поддержку прибывшим в страну беженцам. Создается ощущение, что для немцев – это в первую очередь праздник, когда они могут собраться вместе и разделить свою радость с другими.

Для многих в Берлине 1 мая – это семейный праздник. В стройных рядах шествия то и дело появляются его самые маленькие участники, которых ведут за руку или везут в колясках родители, дети постарше едут на самокатах или велосипедах.

К чему призывают?

Тысячи митингующих, которые в отличном настроении вышли в этот день на улицы немецкой столицы, обращаются к самым разным темам. Появляется большая группа демонстрантов, выступающих за сокращение рабочего дня и достойную заработную плату, далее идут те, кому не безразличны проблемы экологии, следом за ними – противники соглашений TTIP (Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство между ЕС и США), СЕТА (аналогичное соглашение ЕС с Канадой) и TISA (международное соглашение о либерализации рынка услуг).

Теперь появляется большая зеленая монета, сколотая с правого края, подпись на ней гласит "один женский евро". Так сторонники партии "Союз 90/Зелёные" призывают выплачивать равную зарплату мужчинам и женщинам. Последние, как утверждают демонстранты, сейчас получают на 22% меньше, чем мужчины, что отражено на неполноценном "женском евро".

В поле зрения попадают две написанные от руки таблички с подписями "Империалисты: руки прочь от КНДР!" и "Защитите Сирию от атак империалистов!". Их сменяет группа сторонников Коммунистической партии Германии: они ни к чему не призывают и ничего не требуют, а лишь несут флаги с символикой своей партии.

Замыкает процессию полицейское сопровождение из пяти фургонов и нескольких легковых машин.

Случайные зрители

Помимо тех, кто в этот день решил активно отстаивать свою гражданскую позицию, конечно, есть и совсем равнодушные к празднику люди. Пока одни шествуют по улицам Берлина под громкую музыку и бой барабанов, другие наслаждаются долгожданным солнечным днем, сидя в кафе с чашечкой кофе и круассаном, с интересом или безучастно наблюдая за процессией.

Невольными наблюдателями становятся также автомобилисты и велосипедисты, которым "посчастливилось" держать свой путь через маршрут следования демонстрантов. Они не выказывают недовольства, а просто терпеливо ждут, когда на их улице закончится праздник.