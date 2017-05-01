В первомайском шествии в Риге приняли участие около 500 человек

Мероприятия в День международной солидарности трудящихся за рубежом

Мероприятия в День международной солидарности трудящихся за рубежом

РИГА, 1 мая – РИА Новости. Около 500 человек приняли участие в первомайском шествии по улицам Старой Риги, сообщает корреспондент РИА Новости.

Акция была организована латвийскими профсоюзами. Ее цель — напомнить общественности о работе и вкладе профсоюзов в благосостояния государства. По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек.

Шествие началось у Рижского замка, затем его участники прошли по набережной 11 ноября, улице Калькю и направились к памятнику Свободы. Участники первомайского шествия держали в руках красные шары и красные флаги с символикой профсоюзов, многие несли государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами.

Среди участников шествия было много семей с детьми и молодых людей. В мероприятии также принимает участие мэр Риги Нил Ушаков.

В Латвии 1 мая отмечается День труда. Этот день в республике официальный выходной.