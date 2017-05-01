Пассажиры рейса Москва-Бангкок не получили тяжелых травм при ЧП

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пассажиры самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот", который попал в зону турбулентности, не получили тяжелых травм, представляющих угрозу их жизни, сообщает авиаперевозчик.
Как отмечается, у пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек — переломы конечностей.
В авиакомпании также сообщили, что представительство "Аэрофлота" при необходимости отменяет бронирование отелей, переносит сроки заселения, а также переоформляет авиабилеты на ближайшие рейсы до конечных пунктов для трансферных пассажиров.
Ранее посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших за 40 минут до посадки в столице Таиланда из-за попадания в зону турбулентности. По данным посольства, 15 россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке. Также сообщалось, что всего в результате инцидента, по данным авиакомпании "Аэрофлот", пострадали 25 человек.
По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.