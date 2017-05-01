Эрдоган надеется, что Индия "прогонит" связанные с Гюленом организации

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Индия предпримет все необходимые шаги, чтобы "прогнать из страны" связанные с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) институты.

"Мы информируем наших друзей о путях, которыми FETO выстраивает всю сеть и как эти боевики проникают в государственные институты, как получают свои ресурсы, какое используют прикрытие. Я знаю, что Индия примет необходимые меры, чтобы прогнать FETO со своей территории, поэтому после июля 2016 года руководство Индии позвонило и выразило полную поддержку и солидарность, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы снова выразить благодарность", — заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил эти жесткие меры, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу.