В первомайском митинге приняли участие десятки тысяч граждан Молдавии

КИШИНЕВ, 1 мая – РИА Новости. Десятки тысяч граждан Молдавии со всех районов страны приняли участие в митинге, посвященному Международному дню солидарности трудящихся, который прошел в центре Кишинева.

"Мы вышли на праздник мира, труда и мая. Давайте со следующего года все выйдем на такой праздник. Это красиво и правильно", — заявил с трибуны президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, самая главная ценность для Молдавии – это население республики. Он отметил, что важно "сохранить эту ценность, а не так, как в последние годы, когда сотни тысяч человек уезжает из страны".

"Сегодня утром впервые в современной истории Молдавии подписал декрет о присвоении государственных наград группе выдающихся тружеников страны. Это простые люди – настоящие герои. Их никто не замечает, но они каждый день работают для нашей страны. Сегодня я сделал первый шаг. И каждый год на посту президента буду подписывать 1 мая декреты для простых людей. Чтобы они знали, что президент их не забыл и не забудет", — сказал Додон.

Он отметил, что сейчас республика проходит через непростые времена. "Обещаю, я вас не подведу. Буду бороться до конца. Если мы будем вместе, если будет поддержка, то мы сделаем все и уберем эту власть. Если не в этом году, то в следующем на парламентских выборах", — добавил Додон.

По словам главы Партии социалистов Зинаиды Гречаной, на митинг в центре Кишинева "пришли десятки тысяч человек".

Как заявил депутат Госдумы России от "Единой России" известный спортсмен Николай Валуев, важно сохранить и передать этот праздник будущим поколениям. "Почему? Потому что для каждого дорога своя страна. Сегодня вся Россия вышла на площади и точно так же празднует "Мир, труд, май" — праздник трудового народа", — сказал Валуев.

Депутат Госдумы РФ от "Справедливой России" Константин Бурков добавил, что "1 мая – это праздник трудящихся, которые сегодня работают в поле, у станка, у операционного стола, у школьной доски". "Это трудовой народ. Это ваш праздник", — сказал Бурков.