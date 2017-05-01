Пограничники Украины не пустили в страну восемь иностранцев

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Украинские пограничники за минувшие сутки не пустили в страну восемь иностранцев, в том числе из России, Белоруссии и Киргизии, которые якобы принимали участие в трагических событиях в Одессе в 2014 году, в результате которых погибли 48 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.

"За прошедшие сутки правоохранители задержали восемь человек — граждан Киргизии, Белоруссии и России — крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в результате проверки правоохранители установили, что указанные лица, вероятно, принимали участие в событиях на площади Куликово поле в Одессе в 2014 года, в частности, в захвате административных зданий. Пограничники сообщили, что указанные граждане вернулись в свои страны.