Двое индийских силовиков погибли в перестрелке на границе с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Военнослужащий индийской армии и пограничник погибли в результате обстрела с контролируемой Пакистаном территории на линии контроля в Кашмире, передает телеканал NDTV.

Обстрел позиций индийских военных и пограничников в округе Пунч в районе населенного пункта Топа начался около 08.30 понедельника (06.00 мск). По данным телеканала, перестрелка на этом участке границы продолжается до настоящего времени.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.