Двое индийских силовиков погибли в перестрелке на границе с Пакистаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Военнослужащий индийской армии и пограничник погибли в результате обстрела с контролируемой Пакистаном территории на линии контроля в Кашмире, передает телеканал NDTV.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.