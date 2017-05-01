В Токио прошел первомайский митинг

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Более 30 тысяч человек собрались в токийском парке Ёёги на первомайский митинг, сообщили организаторы мероприятия – Национальная федерация профсоюзов.

Одним из главных лозунгов стало требование 8-часового рабочего дня в противовес трудовой реформе, продвигаемой правительством Синдзо Абэ.

"Ненормально длинный рабочий день – большая проблема японского общества. При этом планы трудовой реформы, которую продвигает администрация Абэ, а именно – признание нормой переработки по 100 часов в месяц – это возмутительно. Не допустим изменение к худшему условий труда (обыграно "кайкаку" — реформа и "кайаку" — изменение к худшему – ред.)! Вместе создадим общество, в котором можно нормально жить, работая всего по 8 часов в день!" — обратился к собравшимся секретарь Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Профсоюзное движение в Японии разделено на две организации — Федерация профсоюзов Японии (Rengo) и Национальная федерация профсоюзов (Zenroren). С 1989 года они проводят первомайские митинги независимо друг от друга: Федерация профсоюзов Японии — в последние выходные апреля, Национальная федерация профсоюзов — 1 мая.

Более многочисленная Rengo поддерживает Демократическую партию, Zenroren занимает более левые позиции в политическом спектре, ее традиционно поддерживает Компартия Японии.