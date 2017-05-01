В Сан-Диего застрелили мужчину, открывшего огонь рядом с жилым комплексом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Полиция застрелила мужчину, который открыл огонь рядом с жилым комплексом в городе Сан-Диего в США, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени.

По словам очевидца инцидента, во время стрельбы открывший огонь мужчина сидел и пил пиво. В результате его действий восемь человек получили ранения, состояние некоторых из них оценивается как критическое, сообщил шеф полиции города Сан-Диего.

Подозреваемый был убит после того, как прицелился из своего оружия в правоохранителей, прибывших по многочисленным вызовам к месту стрельбы.