Трамп заявил, что не общался с Обамой со дня инаугурации

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не общался со своим предшественником Бараком Обамой со дня инаугурации 20 января.

"Мы не говорили с тех пор, как я вступил в должность. Конечно, это очень плохо, но я не удивлен этому, — сказал Трамп в интервью газете Washington Times . Он признался, что "очень разочарован по поводу слежки".

Трамп сделал в марте сенсационное заявление, взбудоражившее политические круги и СМИ в США, о том, что администрация Обамы прослушивала его телефоны. Директор ФБР Джеймс Коми, через которого должна была вестись подобная прослушка, заявил, что ему ничего о ней не известно. Однако позже глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес объявил, что сотрудники Трампа действительно попали на пленки ФБР, хотя и в связи с другим расследованием, не относящимся непосредственно к Трампу.

Как в марте писало издание Hill, единственная попытка установить контакт была предпринята со стороны Трампа в конце января. Тогда он позвонил Обаме, однако тот не смог ответить, так как находился в самолете в небе. Позже Обама поручил своему ассистенту перезвонить Трампу, но его помощник, ответив на звонок, лишь попросил его передать экс-лидеру США слова благодарности Трампа за теплую записку, которую тот оставил на знаменитом столе Резолют в Овальном кабинете Белого дома, за которым президент подписывает документы. С тех пор политики не пытались связаться друг с другом, отмечает газета.

В ходе избирательной кампании кандидат-республиканец высказывал ряд идей, кардинально расходившихся с политикой Обамы. В частности, Трамп заявлял о возможности признания Крыма российской территорией и в целом улучшения отношений с Россией — на фоне проводимой тогдашней администрацией политики санкций и снижения уровня сотрудничества с Москвой. Кроме того, Трамп высказывал несогласие в целом с политикой вмешательства США в различные конфликтные ситуации за рубежом и "смены режимов", а также критиковал основные направления внутренней политики Обамы, в частности в сфере налогообложения и здравоохранения. Став президентом, Трамп продолжил критику в адрес Обамы.